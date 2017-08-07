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Россиянин Донской поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке АТP

Спорт
7 августа, 8:32 UTC+3 ТАСС

На прошлой неделе он дошел до финала "Челленджера" в китайском Чэнду, где уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню

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ТАСС, 7 августа. Россиянин Евгений Донской поднялся с 98-го на 86-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На счету россиянина 454 очка. На прошлой неделе 27-летний Донской дошел до финала турнира серии "Челленджер" (призовой фонд - $150 тысяч) в китайском Чэнду (провинция Сычуань), где уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню.

В первой десятке представитель Германии Александр Зверев поднялся с шестого на четвертое место. Швейцарец Стэн Вавринка опустился с четвертой на пятую позицию, хорват Марин Чилич - с пятой на шестую.

Чемпионская гонка АТP от 7 августа:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7095 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 3345

4 (6). Александр Зверев (Германия) - 3165

5 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3150

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) - 2905

7 (7). Новак Джокович (Сербия) - 2585

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) - 2290

9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 1970

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 1950...

33 (31). Карен Хачанов (Россия) - 880...

42 (40). Андрей Рублев (Россия) - 773...

47 (42). Даниил Медведев (Россия) - 687...

75 (70). Андрей Кузнецов (Россия) - 501...

86 (98). Евгений Донской (Россия) - 454.

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