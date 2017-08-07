Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форвард Калинин не исключил своего возвращения в НХЛ

Спорт
7 августа, 9:08 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Хоккеист два последних сезона играл за океаном, а в июне подписал трехлетний контракт со СКА

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российский форвард Сергей Калинин

Российский форвард Сергей Калинин

© AP Photo/Tom Mihalek

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард санкт-петербургского СКА Сергей Калинин не исключил, что может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом игрок сообщил ТАСС.

В начале июля 26-летний Калинин подписал трехлетний контракт со СКА. Ранее стало известно, что санкт-петербургский клуб выкупил права на игрока у омского "Авангарда". Последние два сезона нападающий провел в НХЛ.

"Мое возвращение в НХЛ возможно - тут нечего скрывать, но пока не хочется об этом думать. Сейчас необходимо правильно подойти к сезону и попасть в состав сборной на Олимпиаду. Да, там не будет игроков НХЛ, но это не наши проблемы. Можно сказать, что российская команда будет фаворитом турнира, но не стоит забывать, что другие сборные заметно подтянулись в последние годы", - сказал собеседник ТАСС.

Калинин выступал за омский "Авангард" с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В плей-офф КХЛ на его счету 5 очков (3+2) в 31 матче. В 2015 году форвард перешел в клуб НХЛ "Нью-Джерси", в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи), а в феврале 2017 года был обменян в "Торонто", за который не провел ни одной встречи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
2
Саакашвили заявил о намерении легально вернуться на Украину
3
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
6
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
7
В Уссурийске из-за паводка после ливня ввели режим ЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама