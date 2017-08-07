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Президент ПСЖ сообщил, что три года планировал переход Неймара

Спорт
7 августа, 9:41 UTC+3 ТАСС

Бразильский форвард на прошлой неделе перешел в парижский клуб из "Барселоны" за рекордные €222 млн

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Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи и новичок клуба Неймар

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи и новичок клуба Неймар

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 7 августа. Планирование перехода бразильского нападающего Неймара из испанской "Барселоны" во французский "Пари-Сен-Жерман" заняло три года. Об этом сообщил президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи, слова которого приводит портал Goal.com.

Французский клуб объявил о подписании 25-летнего Неймара 3 августа. Сумма перехода составила €222 млн, что является самой дорогой трансферной сделкой в истории мирового футбола.

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"Я начал планировать подписание Неймара еще три года назад, и нам понадобился год, чтобы обдумать, как начать вести переговоры с "Барселоной". Две недели назад мы вступили в переговоры с клубом для осуществления перехода", - сообщил Аль-Хелаифи.

Он также рассказал, что переход Неймара стал возможен в результате активного содействия "Барселоны". "Когда руководство Профессиональной футбольной лиги Испании не приняло деньги за выкуп контракта Неймара от его представителей, руководство "Барселоны" связалось со мной и сказало, чтобы решали вопрос перехода вместе. Я хочу поблагодарить руководство, президента, болельщиков и игроков испанского клуба. "Барселона" является одним из лучших клубов мира", - добавил президент ПСЖ.

Аль-Хелаифи с июня 2011 года возглавляет фонд Qatar Sports Investments, который владеет контрольным пакетом акций ПСЖ. В октябре 2011-го катарский менеджер стал новым президентом и генеральным директором парижского клуба.

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