Центровой "Голден Стэйт" Пачулия привез в Тбилиси кубок чемпионов НБА

ТБИЛИСИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузинский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Заза Пачулия в воскресенье вечером привез в Тбилиси кубок, вручаемый чемпионам лиги. В международном аэропорту им. Руставели Пачулию и представителей клуба встречали более тысячи поклонников баскетбола.

В финале плей-офф НБА сезона-2016/17 "Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" со счетом 4-1 в серии. Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.

Через час после прилета 33-летний Пачулия провел пресс-конференцию и презентацию трофея. "Минувший сезон в "Голден Стэйт" был самым удачным - я стал чемпионом НБА. В следующем сезоне я продолжу играть за "Уорриорз" - команду, которая намерена бороться за звание чемпиона НБА 2018 года", - отметил грузинский центровой.

Он также заявил, что после завершения спортивной карьеры "не намерен заниматься политической деятельностью". "Баскетбол - это моя жизнь, я еще долго собираюсь играть. До меня тоже дошли сообщения о том, что после завершения карьеры я якобы намерен заняться политической деятельностью, но могу прямо заявить, что не собираюсь заниматься политикой", - подчеркнул капитан сборной Грузии.

В понедельник, 7 августа, Пачулию примет президент страны Георгий Маргвелашвили, который вручит баскетболисту орден Чести. А уже во вторник он присоединится к сборной Грузии, которая продолжает подготовку к стартующему в конце августа чемпионату Европы. Ее соперниками по групповому этапу будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.

"На Евробаскете будем бороться за медали"

По словам Пачулии, национальная команда намерена бороться на Евробаскете за попадание на пьедестал почета. "В сборной Грузии много опытных и талантливых игроков, на этот раз мы будем ставить своей целью не только успешный выход из группы, но и борьбу за выход в полуфинал и за медали. Это очень сложно, но мы будем бороться за достижение этой цели", - подчеркнул он.

Профессиональную карьеру центровой начал в Турции, где в 1999-2003 годах играл за "Улкер". С сезона-2003/04 выступает в НБА, где, помимо "Голден Стэйт", играл за "Орландо", "Милуоки", "Атланту" и "Даллас".

Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (1998-2004) и Ника Цкитишвили (2002-2006). Два сезона (2012/13, 2013/14) за океаном провел Торнике Шенгелия, в настоящее время играющий за испанскую "Басконию".