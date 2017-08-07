Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боец Никита Крылов уверен в победе над хорватом Маро Пераком на турнире в Донецке

Спорт
7 августа, 10:47 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 7, августа. /ТАСС

Крылов заявил, что хочет победить красиво и порадовать родную публику

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Один из фаворитов Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Единый Донбасс" Никита Крылов из Красного Луча (прозвище "Шахтер") уверен в победе над бойцом из Хорватии Маро Пераком.

"Маро Перак - опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то, что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьет неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной", - заявил Крылов в беседе с корр. Донецкого агентства новостей.

Спортсмен предположил, что его визави с учетом поражения в последнем поединке горит желанием вернуться в победную колею и мотивации перед боем хорвату не занимать. В то же время Крылов посоветовал Пераку хорошо подумать, прежде чем оставаться один на один, "потому что как только октагон (восьмиугольный ринг - прим. ТАСС) закроется, ему придется выживать".

Спортсмен заявил, что уже сейчас готов к победе, причем хочет "сделать это красиво и порадовать родную публику".

Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Донецке 26 августа. Главным событием вечера станет бой между жителем города Красный Луч Никитой Крыловым и опытным бойцом из города Дубровник (Хорватия) Маро Пераком. Всего на турнире запланировано девять поединков. Подробности о турнире размещены на сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Башкирии объявлен траур в связи с гибелью девяти человек при пожаре
2
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
3
Путин назвал Ротару душевно щедрым человеком и подлинной звездой эстрады
4
Четыре новых терминала и семь переходов построят на МЦК в 2018 году
5
"Темная башня" стала лидером проката в США
6
"Ъ": Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама