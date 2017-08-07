Боец Никита Крылов уверен в победе над хорватом Маро Пераком на турнире в Донецке

ВЦИОМ: большинство россиян узнают новости по ТВОбщество 7 августа, 11:20
Арбитр Москалев назначен вместо Турбина на матч пятого тура РФПЛ "Тосно" - ЦСКАСпорт 7 августа, 11:17
Антон Миранчук: "Локомотив" просто наслаждается игрой и даже не думает о победе в РФПЛСпорт 7 августа, 11:06
Паводок затопил села на юге Приморья и оставил край без железной дорогиПроисшествия 7 августа, 11:02
КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"Спорт 7 августа, 11:01
Российские танкисты занимают первое место после индивидуальной гонки "Танкового биатлона"Армия и ОПК 7 августа, 10:55
Глава Минсельхоза РФ заявил о снижении цен на овощиЭкономика и бизнес 7 августа, 10:52
Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России в январе-июле составила 143,3 млн тоннТранспорт 7 августа, 10:51
Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивалиСпорт 7 августа, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Один из фаворитов Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Единый Донбасс" Никита Крылов из Красного Луча (прозвище "Шахтер") уверен в победе над бойцом из Хорватии Маро Пераком.
"Маро Перак - опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то, что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьет неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной", - заявил Крылов в беседе с корр. Донецкого агентства новостей.
Спортсмен предположил, что его визави с учетом поражения в последнем поединке горит желанием вернуться в победную колею и мотивации перед боем хорвату не занимать. В то же время Крылов посоветовал Пераку хорошо подумать, прежде чем оставаться один на один, "потому что как только октагон (восьмиугольный ринг - прим. ТАСС) закроется, ему придется выживать".
Спортсмен заявил, что уже сейчас готов к победе, причем хочет "сделать это красиво и порадовать родную публику".
Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Донецке 26 августа. Главным событием вечера станет бой между жителем города Красный Луч Никитой Крыловым и опытным бойцом из города Дубровник (Хорватия) Маро Пераком. Всего на турнире запланировано девять поединков. Подробности о турнире размещены на сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.