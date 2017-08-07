Боец Никита Крылов уверен в победе над хорватом Маро Пераком на турнире в Донецке

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Один из фаворитов Международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Единый Донбасс" Никита Крылов из Красного Луча (прозвище "Шахтер") уверен в победе над бойцом из Хорватии Маро Пераком.

"Маро Перак - опытный и достаточно известный боец. Несмотря на то, что его базовым стилем является дзюдо, большинство побед он одерживает нокаутом, и это говорит о том, что Перак и бьет неплохо, и борется. Ему наверняка понравится в Донбассе, но совершенно точно не понравится в клетке со мной", - заявил Крылов в беседе с корр. Донецкого агентства новостей.

Спортсмен предположил, что его визави с учетом поражения в последнем поединке горит желанием вернуться в победную колею и мотивации перед боем хорвату не занимать. В то же время Крылов посоветовал Пераку хорошо подумать, прежде чем оставаться один на один, "потому что как только октагон (восьмиугольный ринг - прим. ТАСС) закроется, ему придется выживать".

Спортсмен заявил, что уже сейчас готов к победе, причем хочет "сделать это красиво и порадовать родную публику".

Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Донецке 26 августа. Главным событием вечера станет бой между жителем города Красный Луч Никитой Крыловым и опытным бойцом из города Дубровник (Хорватия) Маро Пераком. Всего на турнире запланировано девять поединков. Подробности о турнире размещены на сайте гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.