Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивали

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Бывший футболист "Зенита" Панов заявил, что фанаты клуба его не избивалиСпорт 7 августа, 10:50
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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" не избивали бывшего нападающего команды Александра Панова. Об этом он сообщил ТАСС.
Обладатель Кубка России 1999 года в составе "Зенита" Панов болеет за "Спартак". Ранее в интернете появилось видео, которое запечатлело стычку Панова, одетого в красно-белые цвета, с болельщиками "Зенита" после воскресного матча в Санкт-Петербурге со "Спартаком" (1:5). Ряд СМИ написал об избиении бывшего футболиста.
"Со мной все нормально, никаких проблем не было: никто меня не толкал, только пивом облили исподтишка. Я не настолько злопамятный человек, чтобы куда-то подавать заявление. Были мелкие провокации перед игрой от неадекватных людей, но от большей части болельщиков "Зенита" никаких плохих слов в мой адрес не было, - сказал Панов. - Если бы это не было на стадионе, я бы с этими людьми разговаривал по-другому, но не считаю, что надо опускаться до уровня этих людей и никаких заявлений подавать не буду".
По словам бывшего футболиста, "Спартак" хорошо играл до первого пропущенного гола в исполнении Александра Кокорина, но "Зенит" победил заслуженно.
"Спартак" владел инициативой, хорошо двигался, в атаке немного не получилось. В обороне "Зенит" сыграл надежно. Молодец Кокорин, хорошо заиграл с приходом Манчини. Парень старается, играет намного лучше: если так он будет играть, то у нас на чемпионате мира будет нападающий, на которого можно положиться", - отметил Панов.