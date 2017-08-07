КДК РФС рассмотрит удаления Смольникова и Луиса Адриано в матче "Зенит" - "Спартак"

Стычка между игроками "Зенита" и "Спартака", завершившаяся удалениями Смольникова и Луиса Адриано © Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит красные карточки, полученные нападающим "Спартака" Луисом Адриано и защитником "Зенита" Игорем Смольниковым в очной встрече команд. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1. Адриано и Смольников после стычки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки.

"Рассмотрим удаление Адриано и Смольникова. Оба футболиста приглашены на заседание", - сообщил Григорьянц.

Также будут рассмотрены скандирование болельщиками обеих клубов нецензурной лексики, использование пиротехники, сжигание атрибутики и нахождение части болельщиков "Спартака" на защитных ограждения стадиона.

Заседание КДК пройдет во вторник.