СМИ: "Спартак" проявляет интерес к футболисту "Валенсии" Гараю

ТАСС, 7 августа. Московский "Спартак" заинтересован в приобретении футболиста "Валенсии" Эсекьеля Гарая, ранее выступавшего за санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщает испанская газета Superdeporte.

"Валенсия" оценивает трансфер 30-летнего защитника в €25 млн. По информации издания, в футболисте также заинтересованы итальянские клубы "Ювентус" и "Интер".

Гарай выступал за "Зенит" в 2014-2016 годах, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола в составе петербургского клуба. В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира - 2014 и Кубка Америки - 2015. За "Валенсию" игрок провел 28 матчей и забил три гола.

Гарай перешел в испанский клуб из "Зенита" в августе 2016 года за €20 млн (по данным портала Transfermarkt.de).