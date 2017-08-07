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Двукратный победитель "Тур де Франс" Контадор в сентябре завершит карьеру

Спорт
7 августа, 12:16 дата обновления: 7 августа, 12:41 UTC+3 ТАСС

Спортсмен заявил, что уйдет из большого спорта после гонки "Вуэльта Испании", которая пройдет с 19 августа по 10 сентября

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Альберто Контадор

Альберто Контадор

© EPA/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 7 августа. Двукратный победитель веломногодневки "Тур де Франс" испанец Альберто Контадор объявил, что завершит карьеру после выступления на последнем Гранд-туре этого сезона "Вуэльте". Об этом 34-летний спортсмен рассказал в видеообращении на своей странице в Instagram.

Gracias a tod@s! Thanks to all!

Публикация от Alberto Contador (@acontadoroficial)

"Я хотел бы сообщить о двух вещах. Во-первых, на следующей неделе я возьму старт на "Вуэльте", а во-вторых, это будет моя последняя гонка в качестве профессионального велогонщика, - сказал Контадор. - Я говорю об этом без печали, это обдуманное решение. И я не думаю, что возможно проститься лучше, чем проехав гонку в родной стране, поэтому я с нетерпением жду ее начала".

"Вуэльта Испании" пройдет с 19 августа по 10 сентября.

Контадор является двукратным победителем "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", трехкратным - "Вуэльты Испании". При этом его последняя победа на "Большой петле" датируется 2009 годом - титула, завоеванного на "Туре" в 2010 году, он был лишен из-за допингового скандала. На последнем "Тур де Франс" испанец считался одним из фаворитов, но несколько серьезных падений не позволили ему вмешаться в борьбу за желтую майку, он стал девятым в генеральной классификации.

С 2011 по 2016 год Контадор выступал за российскую команду "Тинькофф". С осени 2016-го испанец ездит за бельгийскую Trek-Segafredo.

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