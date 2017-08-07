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Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи

Спорт
7 августа, 12:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, судейство в матче было выше всяческих похвал

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Арбитр матча "Зенит" - "Спартак" Михаил Вилков (в черном)

Арбитр матча "Зенит" - "Спартак" Михаил Вилков (в черном)

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бригада российского арбитра Михаила Вилкова своей работой в матче чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" подтвердила, что в России есть очень хорошие судьи. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

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Встреча четвертого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

"Судейство в матче было выше всяческих похвал. Мы довольны тем, как арбитры провели игру, потому что я хотел бы отметить не только Вилкова, но и членов его команды, включая инспектора. Это была команда, которая четко и на хорошем уровне справилась со своей работой. Это лишний раз подтвердило, что в нашей обойме есть очень хорошие судьи, способные проводить матчи на самом высоком уровне", - сказал Будогосский.

"Я после матча позвонил ребятам, поблагодарил их за работу и пожелал Михаилу того, чтобы он продолжал так работать на остальных матчах. Тогда никогда не возникнет вопроса, что он некоторое время вынужден был судить только игры команд Футбольной национальной лиги", - отметил собеседник ТАСС.

После четвертого тура чемпионата России "Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Спартак" занимает 10 место с пятью очками.

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"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

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