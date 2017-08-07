Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"

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МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит работу арбитра Алексея Николаева в матче между "Краснодаром" и "Уралом". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
Встреча четвертого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Краснодаре и завершилась ничьей со счетом 1:1. Хозяева смогли сравнять счет на четвертой добавленной минуте матча, забив гол с пенальти. После игры президент "Урала" Григорий Иванов раскритиковал судейство, заявив, что Николаев неправильно назначил 11-метровый удар.
"Знаю, что есть претензия со стороны президента "Урала" Григория Викторовича Иванова, я с ним вчера разговаривал. Согласно конвенции УЕФА, мы не контактируем напрямую с клубами, а взаимодействуем с лигами. Если она обратится к нам с просьбой рассмотреть эти эпизоды, то мы это сделаем. Но хочу сказать, что на контрольно-квалификационной комиссии мы просматриваем практически все матчи, и эта игра не станет исключением, она будет рассмотрена", - сказал Будогосский.
Также глава департамента рассказал, что комиссия рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина на матче "Динамо" - "Амкар" (3:0). В понедельник РФС объявил, что Турбин, ранее назначенный судить встречу ЦСКА - "Тосно", был заменен на Владимира Москалева. "Мы должны посмотреть ряд эпизодов, возникших в игре "Динамо" - "Амкар", которую судил Турбин. Есть определенные моменты, которые требуют внимания комиссии, поэтому мы посчитали нужным произвести замену и дать судье отдохнуть", - сказал Будогосский.
После четырех туров чемпионата России "Урал" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Краснодар" располагается на пятом месте с семью очками.