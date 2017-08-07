Будущее Вишневского в ХК "Северсталь" решится после турнира имени Пучкова

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Северсталь" примет решение по будущему в команде чемпиона мира Виталия Вишневского после окончания предсезонного турнира имени Пучкова в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер череповецкого клуба Валерий Зелепукин.
Победитель чемпионата мира 2009 года, чемпион мира среди молодежных команд 1999 года и серебряный призер турнира 1998 года Вишневский подписал с клубом в конце июня просмотровый контракт. Защитник провел в Национальной хоккейной лиге восемь лет.
"Впечатления от Виталия пока только положительные. Но решение по нему будет принято только после турнира имени Пучкова, где сыграет "Северсталь", - сказал Зелепукин.
Турнир имени Пучкова пройдет с 14 по 17 августа. Помимо "Северстали", в нем примут участие петербургский СКА, финский "Йокерит", "Сочи" и сборная Канады. Ранее череповецкая команда провела сборы в Ленинградской области и Финляндии, сыграв ряд контрольных матчей.
"Были и хорошие моменты, и те, над которыми придется работать. Думаю, тренерский штаб понимает это, и у нас остается турнир в Санкт-Петербурге, где можно посмотреть, исправить какие-то ошибки, наиграть новые сочетания", - отметил Зелепукин.
Первый матч в сезоне КХЛ "Северсталь" проведет 22 августа в Ханты-Мансийске с "Югрой", а первый домашний матч - 2 сентября с "Локомотивом".