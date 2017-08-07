Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в Вашингтоне

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
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МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление на Уимблдонском турнире в парном разряде с Еленой Весниной способствовало победе Екатерины Макаровой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Макарова в ночь на понедельник стала победительницей турнира в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч). В финале 29-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под седьмым номером, в трех сетах победила 28-летнюю немку Юлию Гёргес (4).
"Макарова наконец избавилась от травм, которые ее преследовали, и начала показывать стабильную и уверенную игру. Ее победа в Вашингтоне заслужена и очень приятна. Можно порадоваться за нее, - сказал Тарпищев. - Думаю, этой победе способствовал и ее успех в парном разряде Уимблдона".
Титул в Вашингтоне стал для Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема. в том числе Уимблдона-2017, и Олимпийских игр 2016 года.
"Макарова всегда хорошо играла в одиночном разряде. Так что ее победа в Вашингтоне не удивительна", - добавил собеседник президент ФТР.