СМИ: "Лацио" интересуется вратарем "Зенита" Лодыгиным

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ТАСС, 7 августа. Итальянский футбольный клуб "Лацио" рассматривает вариант с приобретением вратаря санкт- петербургского "Зенита" Юрия Лодыгина. Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.
Лодыгин остался в запасе в четырех матчах чемпионата России этого сезона, в воротах "Зенита" стоял Андрей Лунев.
По данным портала, "Лацио" находится в поисках вратаря, который сможет составить конкуренцию 22-летнему албанскому голкиперу Томасу Стракоше. 27-летний Лодыгин является основным кандидатом на эту роль.
Лодыгин перешел в "Зенит" из греческого клуба "Ксанти" в июле 2013 года. За санкт-петербургский клуб он провел 149 матчей, в которых пропустил 139 голов. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
За национальную команду вратарь провел 11 матчей.