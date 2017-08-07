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СМИ: "Лацио" интересуется вратарем "Зенита" Лодыгиным

Спорт
7 августа, 13:38 UTC+3 ТАСС

Лодыгин остался в запасе в четырех матчах чемпионата России этого сезона, в воротах "Зенита" стоял Андрей Лунев

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Юрий Лодыгин

Юрий Лодыгин

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Итальянский футбольный клуб "Лацио" рассматривает вариант с приобретением вратаря санкт- петербургского "Зенита" Юрия Лодыгина. Об этом сообщает итальянский портал Football Italia.

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Лодыгин остался в запасе в четырех матчах чемпионата России этого сезона, в воротах "Зенита" стоял Андрей Лунев.

По данным портала, "Лацио" находится в поисках вратаря, который сможет составить конкуренцию 22-летнему албанскому голкиперу Томасу Стракоше. 27-летний Лодыгин является основным кандидатом на эту роль.

Лодыгин перешел в "Зенит" из греческого клуба "Ксанти" в июле 2013 года. За санкт-петербургский клуб он провел 149 матчей, в которых пропустил 139 голов. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

За национальную команду вратарь провел 11 матчей.

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