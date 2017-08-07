Капитан сборной Грузии по баскетболу Пачулия награжден орденом Чести

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года в составе "Голден Стэйт", капитан сборной Грузии Заза Пачулия награжден орденом Чести - одной из высших государственных наград страны. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Георгия Маргвелашвили.

Церемония награждения 33-летнего центрового прошла в понедельник днем во Дворце президента Грузии. "Заза Пачулия - первый грузинский баскетболист, ставший чемпионом НБА. Очень приятно, что он решил отметить свой успех и в Грузии, доставив сюда кубок НБА - трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги мира", - сказал Маргвелашвили во время вручения спортсмену госнаграды.

Президент Грузии отметил, что "Пачулия внес огромный вклад в популяризацию баскетбола и успешное представление страны на международной арене". "Заза является примером не только успешного спортсмена, но и человеком, который на всех возможных уровнях очень многое делает для популяризации Грузии в мире, он является образцом ответственной гражданской позиции",- сказал президент.

В свою очередь Пачулия отметил, что "для него большая честь получить столь высокую государственную награду" и пообещал что "баскетбольная сборная Грузии сделает максимум возможного для того, чтобы успешно выступить на Евробаскете-2017 и порадовать миллионов поклонников команды".

На церемонии присутствовали игроки и тренеры сборной Грузии, а также трое представителей "Голден Стэйт", приехавшие в Тбилиси 6 августа вместе с Пачулией из США.