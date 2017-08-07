Менеджер: финал "Бриллиантовой лиги" станет следующим стартом для легкоатлетки Сидоровой

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Финальный этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги", который пройдет 1 сентября в бельгийском Брюсселе, станет следующим стартом для чемпионки Европы - 2014 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, неудачно выступившей на мировом первенстве в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Сидорова, прыгнувшая в середине июня на турнире в Осло на 4,75 метра, в квалификации ЧМ-2017 трижды не сумела справиться с начальной высотой 4,50.

"Анжелика сумела пробиться в финал "Бриллиантовой лиги" и будет выступать в Бельгии, - заметил Воронков. - Ей также было предложение выступить на городском турнире в Швейцарии по прыжкам на помосте, но мы решили отказаться. Пока она выступает только в Брюсселе".

В финальный раунд "Бриллиантовой лиги" пробились также три других российских легкоатлета: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в длину Дарья Клишина.