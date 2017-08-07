Менеджер: финал "Бриллиантовой лиги" станет следующим стартом для легкоатлетки Сидоровой

Пушкинский музей установил авторство картины "Венера и Адонис"Культура 7 августа, 14:42
Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золотаСпорт 7 августа, 14:39
Менеджер: мемориал Скалимовской в Варшаве станет для Ласицкене следующим стартом после ЧМСпорт 7 августа, 14:37
Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в СочиСпорт 7 августа, 14:23
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицуПроисшествия 7 августа, 14:20
Агент: участие Менькова в этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме зависит от его здоровьяСпорт 7 августа, 14:19
Британские власти не комментируют сообщения СМИ об отступных за BrexitМеждународная панорама 7 августа, 14:15
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубеСпорт 7 августа, 14:12
Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в БирмингемеСпорт 7 августа, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Финальный этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги", который пройдет 1 сентября в бельгийском Брюсселе, станет следующим стартом для чемпионки Европы - 2014 в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, неудачно выступившей на мировом первенстве в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.
Сидорова, прыгнувшая в середине июня на турнире в Осло на 4,75 метра, в квалификации ЧМ-2017 трижды не сумела справиться с начальной высотой 4,50.
"Анжелика сумела пробиться в финал "Бриллиантовой лиги" и будет выступать в Бельгии, - заметил Воронков. - Ей также было предложение выступить на городском турнире в Швейцарии по прыжкам на помосте, но мы решили отказаться. Пока она выступает только в Брюсселе".
В финальный раунд "Бриллиантовой лиги" пробились также три других российских легкоатлета: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и прыгунья в длину Дарья Клишина.