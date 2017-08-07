Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Этап "Бриллиантовой лиги", который пройдет 20 августа в британском Бирмингеме, может стать для российского барьериста Сергея Шубенкова следующим стартом после чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Действующему чемпиону мира в беге на 110 метров с барьерами Шубенкову в понедельник вечером предстоит защитить свой титул. Финальный забег на чемпионате мира в Лондоне, куда он вышел с третьим временем (13,22), состоится в 23:30 по московскому времени.

"Мы очень надеемся, что Сергей после чемпионата мира выступит в Бирмингеме, - сказал Воронков. - Все зависит от его желания. Затем его будет ждать 29 августа турнир в Загребе, а потом финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Старт в Бельгии, который состоится 1 сентября, как я сейчас понимаю, будет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне".

В финал "Бриллиантовой лиги" пробились также три российских легкоатлетки: прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина), прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в длину Дарья Клишина.