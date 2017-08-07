Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в Сочи

Спорт
7 августа, 14:23 UTC+3 ТАСС

Местом проведения соревнований стал "Сочи Автодром", где проходят гонки "Формулы-1"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-служба организаторов соревнований

Пресс-служба организаторов соревнований

ТАСС, 7 августа. Третий Международный полумарафон на колясках Рецепт-Спорт (3rd International GRAND PRIX Rezept-Sport Wheelchair Half marathon) пройдет на трассе "Сочи Автодром" 5 октября 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома протяженностью более 21 км появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и фонд поддержки инвалидов "Единая страна" при поддержке Администрации города Сочи. В соревнованиях примут участие как спортсмены-паралимпийцы и спортсмены из других стран, так и молодые участники из российских регионов. Оргкомитет соревнований будет принимать заявки до 5 сентября.

"Легкая атлетика на спортивных колясках - это самая увлекательная и зрелищная дисциплина на всех международных соревнованиях, - сказал председатель оргкомитета соревнований, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. - Участие в такой гонке - это прекрасная возможность испытать себя, закалить характер, получить ощущение уверенности в собственных силах, потому что спорт делает человека сильнее, выносливее и целеустремленнее".

"Местом проведения соревнований уже традиционно стал знаменитый "Сочи Автодром", где проходят гонки "Формулы-1". Для подобного полумарафона здесь создана вся необходимая база. Уверен, что в России должно проводиться как можно больше подобных международных соревнований для людей с инвалидностью, это даст возможность спортсменам обмениваться опытом, а зрителям и участникам подарит незабываемые впечатления и послужит делу развития паралимпийского спорта", - добавил Терентьев.

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проводится на "Сочи Автодроме", который построен вокруг олимпийских объектов, с 2014 года. В 2018 году гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября. Зимние Паралимпийские игры проходили в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лунное затмение. Досье
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
4
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
7
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама