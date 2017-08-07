Международный полумарафон на колясках пройдет 5 октября на трассе автодрома в Сочи

ТАСС, 7 августа. Третий Международный полумарафон на колясках Рецепт-Спорт (3rd International GRAND PRIX Rezept-Sport Wheelchair Half marathon) пройдет на трассе "Сочи Автодром" 5 октября 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

Идея проведения международных гонок на колясках на трассе автодрома протяженностью более 21 км появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи. Организаторами полумарафона являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и фонд поддержки инвалидов "Единая страна" при поддержке Администрации города Сочи. В соревнованиях примут участие как спортсмены-паралимпийцы и спортсмены из других стран, так и молодые участники из российских регионов. Оргкомитет соревнований будет принимать заявки до 5 сентября.

"Легкая атлетика на спортивных колясках - это самая увлекательная и зрелищная дисциплина на всех международных соревнованиях, - сказал председатель оргкомитета соревнований, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. - Участие в такой гонке - это прекрасная возможность испытать себя, закалить характер, получить ощущение уверенности в собственных силах, потому что спорт делает человека сильнее, выносливее и целеустремленнее".

"Местом проведения соревнований уже традиционно стал знаменитый "Сочи Автодром", где проходят гонки "Формулы-1". Для подобного полумарафона здесь создана вся необходимая база. Уверен, что в России должно проводиться как можно больше подобных международных соревнований для людей с инвалидностью, это даст возможность спортсменам обмениваться опытом, а зрителям и участникам подарит незабываемые впечатления и послужит делу развития паралимпийского спорта", - добавил Терентьев.

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проводится на "Сочи Автодроме", который построен вокруг олимпийских объектов, с 2014 года. В 2018 году гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября. Зимние Паралимпийские игры проходили в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года.