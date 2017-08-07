Перед сборной России по боксу будет стоять задача завоевать на ЧМ четыре золота

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу на чемпионате мира будет стоять задача завоевать четыре золотые медали. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Задача будет - четыре золотые медали. Конечно, я сейчас не могу ничего сказать Эдуарду Кравцову (главному тренеру команды - прим. ТАСС), он не может это гарантировать. Но задача будет именно такой", - сказал Кремлев.

Ранее стало известно, что национальная команда проведет заключительный сбор перед мировым первенством на базе "Озеро Круглое".

Чемпионат мира пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.