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Фурсенко: первый матч "Зенита" с "Утрехтом" пройдет 16 августа в Нидерландах

Спорт
7 августа, 15:24 дата обновления: 7 августа, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Ранее в понедельник пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила ТАСС, что матч перенесен в Санкт-Петербург.

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" пройдет в Нидерландах 16 августа. Об этом ТАСС сообщил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Изначально планировалось, что встреча пройдет в Нидерландах 17 августа, позднее клубы попросили перенести ее на 16 августа. Однако ранее в понедельник пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила ТАСС, что матч перенесен в Санкт-Петербург.

"Матч пройдет 16 августа в 18:00 в Нидерландах, нам пришло подтверждение", - заявил Фурсенко.

Утром в понедельник на официальном сайте УЕФА местом проведения матча был обозначен Санкт-Петербург, однако через несколько часов информация была изменена на Утрехт.

Ответная игра должна пройти 24 августа.

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