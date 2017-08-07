"Салават Юлаев" победил "Металлург" в Кубке губернатора Нижегородской области

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ТАСС, 7 августа. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над новокузнецким "Металлургом" со счетом 2:1 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".
В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Филипп Ларсен (13-я минута) и Антон Лазарев (49), у "Металлурга" отличился Евгений Штайгер (39).
"Салават Юлаев" вышел на первое место в турнирной таблице с 11 очками. "Металлург" на последней строчке (0). Позднее в понедельник будет сыгран последний матч турнира между московским "Спартаком" и нижегородским "Торпедо".
Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", "Торпедо", "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 - "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.
Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).