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Менеджер: прыгунья в длину Клишина после ЧМ выступит до конца сезона еще в трех турнирах

Спорт
7 августа, 15:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Квалификационный турнир женщин в прыжках в длину на ЧМ в Лондоне стартует 9 августа, двумя днями позже состоится финал

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, архив

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после окончания чемпионата мира планирует выступить до конца сезона еще в трех международных стартах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Алексей Николаев.

Квалификационный турнир женщин в прыжках в длину на ЧМ в Лондоне стартует 9 августа, двумя днями позже состоится финал.

"Следующим турниром после чемпионата мира для Дарьи станет старт в Сопоте, который состоится 16 августа, - рассказал Николаев. - Затем 27 августа она выступит на этапе Мирового вызова в Берлине. 1 сентября ей предстоит старт в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, которым она и завершит сезон".

Клишина приехала на ЧМ в Лондон первой из российских спортсменов - 1 августа.

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