Петербургский велогонщик Щегольков стал победителем критериума на Спартакиаде

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ТАСС, 7 августа. Представитель Санкт-Петербурга Илья Щегольков выиграл соревнования по велоспорту не шоссе в дисциплине критериум в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место занял также петербургский велогонщик Влас Шичкин. Третье место занял Дмитрий Кузнецов из Ленинградской области.
В критериуме, протяженность которого составила 40 км, участвовали не более четырех человек от команды. Спортсмены преодолевают 10 кругов, каждый второй из которых считается финишем. При преодолении контрольной отсечки первые четыре гонщика получают очки (5, 3, 2, 1). Победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество очков.
Соревнования по велоспорту на шоссе в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в Ростове-на- Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.