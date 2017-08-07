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Тренер ХК "Металлург" хочет сыграть с канадцами в матче за третье место на турнире в Сочи

Спорт
7 августа, 16:30 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, августа. /ТАСС

В понедельник "Металлург" со счетом 3:1 победил "Куньлунь"

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СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев хотел бы, чтобы соперником его команды по матчу за третье место предсезонного турнира в Сочи стала сборная Канады. Об этом он сказал на пресс- конференции.

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В понедельник "Металлург" со счетом 3:1 победил "Куньлунь". В игре за третье место магнитогорцы встретятся с проигравшим в матче олимпийской сборной России и команды Канады.

"Мы много играли сегодня в большинстве, но остались недовольны этим показателем. Мне бы хотелось видеть российскую сборную в финале, поэтому выберу Канаду в соперники в матче за третье место. Есть желание, чтобы Мозякин, Эллисон, Шаус играли быстрее в большинстве", - сказал Воробьев.

Турнир завершится 9 августа.

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