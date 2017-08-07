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УЕФА наказал "Партизан" проведением двух еврокубковых матчей без зрителей

Спорт
7 августа, 16:50 UTC+3 ТАСС

Также сербский клуб оштрафован на €130 тыс.

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Болельщики "Партизана" в домашнем матче с "Олимпиакосом"

Болельщики "Партизана" в домашнем матче с "Олимпиакосом"

© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 7 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сербский "Партизан" проведением двух домашних еврокубковых матчей без зрителей за некорректное поведение болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Такое решение принято в связи с нарушением правил безопасности проведения матчей и противоправного действия болельщиков "Партизана". Нарушения зафиксированы на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорской "Будучностью" 11 июля и с греческим "Олимпиакосом" 25 июля - в третьем квалификационном раунде турнира. Оба матча проходили в Белграде.

На домашних матчах "Партизана" были зафиксированы следующие нарушения: блокировка лестниц на стадионе, использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание на поле запрещенных предметов, выбегание болельщиков на поле, а также расистские выкрики.

Сербский клуб оштрафован на €130 тыс. и наказан проведением еще одного домашнего матча без зрителей условно с испытательным сроком в три года.

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