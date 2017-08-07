УЕФА наказал "Партизан" проведением двух еврокубковых матчей без зрителей

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УЕФА наказал "Партизан" проведением двух еврокубковых матчей без зрителейСпорт 7 августа, 16:50
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ТАСС, 7 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сербский "Партизан" проведением двух домашних еврокубковых матчей без зрителей за некорректное поведение болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Такое решение принято в связи с нарушением правил безопасности проведения матчей и противоправного действия болельщиков "Партизана". Нарушения зафиксированы на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорской "Будучностью" 11 июля и с греческим "Олимпиакосом" 25 июля - в третьем квалификационном раунде турнира. Оба матча проходили в Белграде.
На домашних матчах "Партизана" были зафиксированы следующие нарушения: блокировка лестниц на стадионе, использование болельщиками пиротехнических изделий, бросание на поле запрещенных предметов, выбегание болельщиков на поле, а также расистские выкрики.
Сербский клуб оштрафован на €130 тыс. и наказан проведением еще одного домашнего матча без зрителей условно с испытательным сроком в три года.