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"Ницца" объявила о подписании контракта с голландским футболистом Снейдером

Спорт
7 августа, 17:26 UTC+3 ТАСС

Срок соглашения с 33-летним игроком не разглашается

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Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер

© EPA/KOEN VAN WEEL

ТАСС, 7 августа. Голландский полузащитник Уэсли Снейдер подписал контракт с французским футбольным клубом "Ницца". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Срок соглашения с 33-летним игроком не разглашается.

Снейдер является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству проведенных за национальную команду матчей (131). Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, бронзовым призером чемпионата Европы.

В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" (2010), чемпионом Испании в составе мадридского "Реала" (2008), чемпионом Нидерландов в составе амстердамского "Аякса" (2004, 2005), двукратным чемпионом Турции в составе "Галатасарая" (2013, 2015).

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