"Ницца" объявила о подписании контракта с голландским футболистом Снейдером

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ТАСС, 7 августа. Голландский полузащитник Уэсли Снейдер подписал контракт с французским футбольным клубом "Ницца". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения с 33-летним игроком не разглашается.
Снейдер является рекордсменом сборной Нидерландов по количеству проведенных за национальную команду матчей (131). Он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, бронзовым призером чемпионата Европы.
В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" (2010), чемпионом Испании в составе мадридского "Реала" (2008), чемпионом Нидерландов в составе амстердамского "Аякса" (2004, 2005), двукратным чемпионом Турции в составе "Галатасарая" (2013, 2015).