РФПЛ: опасений по поводу проведения матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" нет

ТАСС, 7 августа. Опасений по поводу проведения матча пятого тура чемпионата России по футболу между "СКА-Хабаровском" и махачкалинским "Анжи" в настоящее время нет. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее пресс-служба "Анжи" в официальном Twitter клуба опубликовала фотографию поля стадиона в Хабаровске, которое было затоплено в результате дождя, прошедшего в городе.

Поле стадиона в Хабаровске прямо сейчас pic.twitter.com/WYkro8RSgY — ФК «Анжи» (@fc_anji) August 7, 2017

"В настоящее время погода в городе нормализовалась, дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя, - говорится в сообщении. - Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода. Решение о проведении матча пятого тура чемпионата России по футболу между командами "СКА- Хабаровск" - "Анжи" будет принято арбитром непосредственно перед началом игры, в настоящее время опасений по поводу проведения матча нет".

Матч "СКА-Хабаровск" - "Анжи" запланирован на 8 августа, начало в 11:00 мск.