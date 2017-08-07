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Мата: популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара

Спорт
7 августа, 18:43 UTC+3 СКОПЬЕ СКОПЬЕ 7, августа. /ТАСС

Бразильский нападающий, с 2013 года выступавший за испанскую "Барселону", на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с французским "Пари Сен-Жермен"

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Хуан Мата

Хуан Мата

© EPA/TIM KEETON

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Приток больших денег в футбол и осуществление таких сделок, как переход Неймара в "Пари Сен-Жермен", обусловлены огромной популярностью игры в мире. Такое мнение на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА высказал полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата.

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Бразильский нападающий Неймар, с 2013 года выступавший за испанскую "Барселону", на прошлой неделе подписал пятилетний контракт с французским "Пари Сен-Жермен". В этот же день было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн.

"Вливание больших денег в футбол обусловлено его огромной популярностью. Футбол - это давно не просто игра, которую мы любим, он выполняет в том числе и огромную социальную роль. Неудивительно, что суммы инвестиций в игру растут с каждым годом. Популярность футбола провоцирует такие сделки, как переход Неймара", - сказал Мата.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. "Реал" в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.

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