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Спортивный зал открылся в Сочи в рамках проекта "Самбо в школу"

Спорт
7 августа, 18:52 UTC+3 СОЧИ 7 августа., / ТАСС

По данным департамента физической культуры и спорта администрации Сочи, самбо на курорте занимается более 1,6 тыс человек

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СОЧИ, 7 августа. / ТАСС/. Обновленный спортивный зал для занятий самбо открыли в средней школе №26 в Сочи. Это общеобразовательное учебное заведение в этом году стало абсолютным победителем всероссийского конкурса "Самбо в школу", сообщил на церемонии открытия зала президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Вы не первые, но вы уже в команде. Сегодня по стране 435 школ подали заявки на участие в этом проекте, из них 180 уже участвуют, уже работают. Мы хотим, чтобы этот проект зазвучал и в Сочи, там, где прошли Олимпийские игры, там, где пройдет в ноябре месяце чемпионат мира по самбо", - отметил, обращаясь к юным спортсменам Сочи, Сергей Елисеев. Он также пригласил ребят стать зрителями предстоящего чемпионата.

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По словам главы Всероссийской и Европейской федерации самбо, "чтобы стать лучшим надо пройти определенный путь". "Здесь мы открыли небольшую жизненную дорогу для детей, которые учатся в школе и вошли в федеральный проект "Самбо в школу". Мы на уроках физкультуры не учим бороться, мы учим детей правильно падать, как правильно освободиться от захвата, остановить хулигана на улице. Самбо - это вид, который дает уверенность в жизни", - считает Елисеев.

По данным департамента физической культуры и спорта администрации Сочи, самбо на курорте занимается более 1,6 тыс человек. Одни из самых именитых сочинских представителей в этом виде спорта - чемпион России по дзюдо, чемпион и призер чемпионатов Европы по самбо, чемпион мира по самбо Арсен Ханджян и трехкратный победитель Кубков Европы и чемпион Европы по самбо Карлен Палян.

Всероссийский конкурс-фестиваль "Самбо в школу" проходил с апреля по май 2017 года в трех номинациях: "Старт" среди 1-4 классов, "Прорыв" - 5-9 классы, "Успех" - 10-11 классы. В нем приняли участие школы из более чем 40 субъектов РФ. Проект реализуется совместно с Всероссийской федерацией самбо, Министерством образования и Министерством спорта России.

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