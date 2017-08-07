ХК "Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче Кубка президента Казахстана

ТАСС, 7 августа. Нижнекамский "Нефтехимик" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 2:1 в матче Кубка президента Казахстана по хоккею. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке клуба из столицы республики.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Нестрашил (24-я минута) и Павел Порядин (38), у проигравших отличился Роман Старченко (39).

После двух матчей "Нефтехимик" имеет в своем активе пять очков и возглавляет турнирную таблицу. "Барыс" с тремя баллами идет на третьем месте.

Ранее в понедельник в рамках турнира омский "Авангард" победил челябинский "Трактор" со счетом 2:0. В следующем матче "Нефтехимик" 8 августа сыграет со швейцарским "Давосом", "Барыс" на следующий день встретится с "Авангардом".

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков.