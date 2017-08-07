Венгерка Хоссу установила мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием

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ТАСС, 7 августа. Венгерка Катинка Хоссу установила мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира, который проходит в Берлине. Спортсменка показала результат 56,51 секунды.
Второе место в финальном заплыве заняла шведка Сара Шестрем (57,30), третьей стала Алиа Аткинсон из Ямайки (58,12). Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Хоссу (56,57).
Венгерка является трехкратной олимпийской чемпионкой и семикратной чемпионкой мира.
Этап Кубка мира в Берлине завершится в понедельник.