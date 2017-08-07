Голландка Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем

ТАСС, 7 августа. Голландка Раноми Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира в Берлине.

Голландка показала результат 22,93 секунды. Предыдущее достижение принадлежало шведке Саре Шестрем (23,10) и было установлено 2 августа на этапе Кубка мира в Москве.

Второе место заняла Шестрем (23,00). Третьей стала австралийка Кейт Кэмбелл (23,62).

Кромовидьойо является трехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.

Этап Кубка мира в Берлине завершится в понедельник.