Голландка Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем

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Голландка Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 7 августа, 19:16
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ТАСС, 7 августа. Голландка Раноми Кромовидьойо установила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира в Берлине.
Голландка показала результат 22,93 секунды. Предыдущее достижение принадлежало шведке Саре Шестрем (23,10) и было установлено 2 августа на этапе Кубка мира в Москве.
Второе место заняла Шестрем (23,00). Третьей стала австралийка Кейт Кэмбелл (23,62).
Кромовидьойо является трехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира.
Этап Кубка мира в Берлине завершится в понедельник.