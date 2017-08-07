Зидан впечатлен тем, в какой форме Роналду вернулся из отпуска

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СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан впечатлен тем, в какой физической форме вернулся из отпуска нападающий команды Криштиану Роналду. Об этом Зидан заявил на пресс-конференции перед матчем за Суперкубок УЕФА, в котором мадридцы во вторник сыграют с английским "Манчестер Юнайтед".
Роналду прилетел в Скопье вместе с командой, хотя ранее СМИ сообщали, что португалец не сыграет в матче. Из-за участия Роналду в Кубке конфедераций с 17 июня по 2 июля тренерский штаб "Реала" решил предоставить игроку отсроченный отпуск и разрешил не участвовать в предсезонном Международном кубке чемпионов. Игрок приступил к тренировкам 5 августа.
"Вокруг Роналду было много шума этим летом, как из-за футбола, так и из-за вещей, косвенно связанных с ним. Он абсолютно расслаблен и спокоен. Больше всего меня поразило то, в какой физической форме он вышел из отпуска, точно в такой же, как в день финала Лиги чемпионов", - отметил Зидан.
"Я не могу сказать точно, сыграет ли Роналду завтра. Для нас важнее тот факт, что он находится здесь с нами", - добавил тренер.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в Скопье. "Реал" в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.