Зидан: жаркая погода не станет преимуществом "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Футболисты испанского "Реала" не получат преимущества в матче за Суперкубок УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед" из-за жары, которая установилась в Македонии. Об этом тренер мадридского клуба Зинедин Зидан заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Реал" в ранге победителя Лиги чемпионов во вторник в Скопье сыграет против победителя Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". В столице Македонии ожидается жара до 40 градусов.

"Погода не станет важным фактором и не даст нам преимущества. И мы, и "Манчестер" готовились к сезону в США, там было тоже жарко, так что они готовы к этому. В конце концов погоду мы не можем изменить", - отметил Зидан.

Ранее тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что он был бы рад пригласить в свою команду полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, если он действительно хочет покинуть мадридский клуб, как об этом пишут в СМИ.

"Бэйл - игрок "Реала", это все, что я могу сказать, - продолжил тему Зидан. - Он с командой готовится к завтрашнему матчу. Все остальное меня не интересует, в том числе и слова Моуринью".

Матч между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед" начнется в 21:45 мск.