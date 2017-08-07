Любимов: хоккейное противостояние Россия - Канада принципиально всегда

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Противостояние сборных России и Канады по хоккею принципиально всегда и не зависит от составов команд. Такое мнение журналистам высказал защитник Роман Любимов.

В понедельник олимпийская сборная России одержала победу над канадцами со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира в Сочи и вышла в финал соревнований. Победную шайбу забросил Любимов.

"Всегда приятно обыграть канадцев, какие бы составы не играли. Для каждого в душе это противостояние принципиально. Считаю, мы ни в чем не уступали, любая стычка - все подъезжали, все были вместе. Мы никого не боимся, нас никто не испугает", - сказал Любимов.

В финале турнира олимпийская сборная России сыграет с санкт-петербургским СКА. Соревнования в Сочи завершатся 9 августа.