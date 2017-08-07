IIHF уведомляла КХЛ о допинге только трех игроков, Плотникова среди них нет

СОЧИ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Международная федерация хоккея (IIHF) уведомляла Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) об обнаружении допинга только у трех игроков лиги, среди которых нет форварда петербургского СКА Сергея Плотникова. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям IIHF Адам Стайсс.

В понедельник издание "Бизнес онлайн" сообщило, что нападающий санкт-петербургского клуба, чемпион мира 2014 года Плотников в прошлом сезоне провалил допинг-тест, но избежал наказания и отделался предупреждением. В составе СКА Плотников в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

"IIHF уведомляла КХЛ об обнаружении допинга только у трех человек - Зарипова, Конева и Смита - и их дисквалификации. Других фамилий в этом списке не было", - сообщил Стайсс.

25 июля КХЛ сообщила, что IIHF уведомила ее о дисквалификации из-за положительных допинг-проб форвардов Даниса Зарипова ("Ак Барс"), Андрея Конева ("Адмирал") и Дерека Смита ("Медвешчак").

IIHF проводила допинг-контроль совместно со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord - DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.