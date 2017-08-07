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Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

Спорт
7 августа, 23:26 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По информации ТАСС, в настоящее время 26 человек находятся в медицинском изоляторе

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© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В отеле, где на время чемпионата мира по легкой атлетике поселились российские спортсмены, обнаружена вирусная инфекция, от которой пострадали более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран. Эту информацию подтвердила официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова.

По информации ТАСС, в настоящее время 26 человек находятся в медицинском изоляторе. Больше всех от инфекции, которая передается воздушным путем, пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра).

"В нашем отеле серьезные проблемы с инфекционным заболеванием, обнаружена ротавирусная инфекция, заболело много спортсменов из Германии, Эстонии, Ботсваны и других стран. Самый большой удар болезнь нанесла по сборной Германии. Особенность болезни в том, что человек болеет 24 часа и 24 часа является ее переносчиком. В настоящее время Международная ассоциация легкоатлетических федераций решает, что с этим делать", - сказала Орлова.

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