Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами

Спорт
7 августа, 23:33 UTC+3

На нынешнем турнире спортсмен стал первым медалистом среди российских легкоатлетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Шубенков (справа)

Сергей Шубенков (справа)

© AP Photo/Matthias Schrader

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04). Третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28).

На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.

В активе 26-летнего Шубенкова также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014). Он является рекордсменом России (12,98). Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года спортсмен не смог принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 апреля 2017 года россиянин получил от IAAF разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, четыре серебряные, две бронзовые награды). Второй идет команда Эфиопии (1-2-0), третьей - сборная Кении (1-1-2).

Чемпионат мира завершится 13 августа.

Смотрите также

Вирусная инфекция обнаружена в лондонском отеле, где живут российские легкоатлеты

Менеджер: после ЧМ Шубенков может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Шубенков вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Крыму и Севастополе без электричества остались более 108 тыс. человек
3
В районе Хургады один человек пострадал от нападения белой акулы
4
Московский планетарий отменил просмотр лунного затмения из-за непогоды
5
Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики
6
Электроснабжение потребителей в Крыму восстановлено в полном объеме
7
Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама