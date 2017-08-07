Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами

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ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04). Третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28).
На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.
В активе 26-летнего Шубенкова также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014). Он является рекордсменом России (12,98). Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года спортсмен не смог принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 апреля 2017 года россиянин получил от IAAF разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, четыре серебряные, две бронзовые награды). Второй идет команда Эфиопии (1-2-0), третьей - сборная Кении (1-1-2).
Чемпионат мира завершится 13 августа.