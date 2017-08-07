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Личный тренер Шубенкова расстроен серебром ЧМ, но считает этот результат хорошим

Спорт
7 августа, 23:52 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Сергей Клевцов заявил, что два года, в течение которых спортсмен был отстранен от международных соревнований, не могли не отразиться на результате

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Сергей Шубенков (справа)

Сергей Шубенков (справа)

© AP Photo/David J. Phillip

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, выступающего под нейтральным флагом, Сергей Клевцов заявил, что расстроен серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне, но считает этот результат хорошим. Об этом он рассказал ТАСС.

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Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами

В понедельник Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами. На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.

"Таким взволнованным, как сегодня, я Сергея не видел никогда, - сказал Клевцов. - Все-таки два года, в течение которых он был отстранен от международных соревнований, не могли не отразиться на результате. С учетом всего этого, в принципе, серебро является хорошим результатом, но мне все равно обидно. У Сергея есть полный комплект медалей чемпионатов мира, теперь мы будем работать дальше с прицелом на следующий чемпионат мира и Олимпийские игры".

В активе 26-летнего Шубенкова также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014).

Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.

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