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Жуков: медаль Шубенкова важна для всей российской команды на ЧМ с точки зрения психологии

Спорт
7 августа, 23:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В понедельник россиянин, выступающий в качестве нейтрального спортсмена, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами

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Александр Жуков

Александр Жуков

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 7 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что серебряная медаль в беге на 110 метров с барьерами, завоеванная на чемпионате мира в Лондоне Сергеем Шубенковым, очень важна с точки зрения психологии для всех выступающих под нейтральным статусом на турнире российских спортсменов. Такое мнение Жуков высказал ТАСС.

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В понедельник Шубенков, выступающий в качестве нейтрального спортсмена, занял второе место с результатом 13,14 секунды, победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04), третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На нынешнем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов.

"Блестяще, после такого перерыва смог выиграть медаль, боролся за победу. Эта первая награда, она очень важна. Такое достижение, это психологически важно для всей нашей команды", - сказал Жуков.

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"Для Шубенкова это прекрасный результат, просто молодец, но представитель Ямайки показал лучшее время сезона. Впереди у нас еще есть все шансы на медали, например, в прыжках в высоту у женщин. И еще раз самые искренние поздравления Шубенкову, просто молодец", - добавил глава ОКР.

В активе 26-летнего Шубенкова также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014). Шубенков является рекордсменом России (12,98). Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года Шубенков не смог принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 апреля 2017 года россиянин получил от IAAF разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

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