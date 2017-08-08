Борзаковский: медаль Шубенкова на ЧМ по легкой атлетике очень важна для России

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряная медаль чемпионата мира по легкой атлетике, завоеванная россиянином Сергеем Шубенковым, выступающим под нейтральным флагом, очень важна для России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

В понедельник Шубенков занял второе место в беге на 110 метров с барьерами. На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего в этой дисциплине также на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов.

"Эта медаль очень важна для нас, все-таки она стала первой наградой на чемпионате мира, - сказал Борзаковский. - Важна и для остальных ребят, которым только предстоит выйти на старт, я очень рад за Сергея Шубенкова, я был уверен, что он будет бороться за награды. Так получилось, что он завоевал серебро, хотя способен был бороться за золото, но условия, в которых он готовился и соревновался, позволили показать только второй результат. Сейчас я постараюсь дозвониться до Сергея и поздравить с очередной медалью, уверен, что он способен будет бороться за золото и на следующем мировом первенстве".

В активе 26-летнего Шубенкова также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.