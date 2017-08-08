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Венесуэлка Рохас выиграла золото чемпионата мира в тройном прыжке

Спорт
8 августа, 0:02 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, августа. /ТАСС

Серебряным призером стала олимпийская чемпионка 2016 года Катрин Ибаргуэн из Колумбии

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Юлимар Рохас

Юлимар Рохас

© EPA/FRANCK ROBICHON

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Венесуэлка Юлимар Рохас заняла первое место в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Она показала результат 14,91 метра.

Серебряным призером стала олимпийская чемпионка 2016 года Катрин Ибаргуэн из Колумбии (14,89). Третье место заняла чемпионка Игр-2012 Ольга Рыпакова из Казахстана (14,77).

Рохас является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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