Венесуэлка Рохас выиграла золото чемпионата мира в тройном прыжке

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ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Венесуэлка Юлимар Рохас заняла первое место в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Она показала результат 14,91 метра.
Серебряным призером стала олимпийская чемпионка 2016 года Катрин Ибаргуэн из Колумбии (14,89). Третье место заняла чемпионка Игр-2012 Ольга Рыпакова из Казахстана (14,77).
Рохас является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Чемпионат мира завершится 13 августа.