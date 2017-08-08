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Спортдиректор ВФЛА: серебро Шубенкова на ЧМ подняло настроение всей России

Спорт
8 августа, 0:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По мнению Андрея Крупорушникова, медаль Шубенкова придаст уверенности остальным российским легкоатлетам, выступающим в Лондоне

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Сергей Шубенков

Сергей Шубенков

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Легкоатлет Сергей Шубенков, который завоевал серебряную медаль чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами, своим выступлением поднял настроение всей России. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

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Россиянин Шубенков завоевал серебро ЧМ в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04). Третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего в этой дисциплине также на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов.

"Мы все сейчас испытываем восторг из-за выступления Сергея, который поднял настроение всей России. Я всегда говорил, что у него очень устойчивая психика, он показывает лучший результат именно в решающих забегах и не "горит" в них. Плюс у него выдающийся тренер (Сергей Клевцов - прим. ТАСС), он хороший психолог и педагог. Все это дает вот такой результат", - сказал Крупорушников.

По мнению собеседника агентства, медаль Шубенкова придаст уверенности остальным российским легкоатлетам, выступающим в Лондоне. "Всегда первый серьезный успех вдохновляет остальных", - отметил он.

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Чемпионат мира завершится 14 августа.

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