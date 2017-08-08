Спортдиректор ВФЛА: серебро Шубенкова на ЧМ подняло настроение всей России

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Легкоатлет Сергей Шубенков, который завоевал серебряную медаль чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами, своим выступлением поднял настроение всей России. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04). Третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего в этой дисциплине также на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов.

"Мы все сейчас испытываем восторг из-за выступления Сергея, который поднял настроение всей России. Я всегда говорил, что у него очень устойчивая психика, он показывает лучший результат именно в решающих забегах и не "горит" в них. Плюс у него выдающийся тренер (Сергей Клевцов - прим. ТАСС), он хороший психолог и педагог. Все это дает вот такой результат", - сказал Крупорушников.

По мнению собеседника агентства, медаль Шубенкова придаст уверенности остальным российским легкоатлетам, выступающим в Лондоне. "Всегда первый серьезный успех вдохновляет остальных", - отметил он.

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Чемпионат мира завершится 14 августа.