"СКА-Хабаровск" сыграет с "Анжи" в чемпионате России по футболу

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два матча в Хабаровске и Перми пройдут во вторник в пятом туре чемпионата России по футболу. Домашние встречи проведут два аутсайдера чемпионата - "СКА-Хабаровск" и "Амкар", которые в нынешнем сезоне пока не набирали очков и не забили ни одного мяча.
Хабаровский СКА сыграет с "Анжи". В дебютном сезоне в премьер-лиге клуб пока выглядит явным аутсайдером, проиграв четыре матча с общим счетом 0:6. Хотя в субботу дальневосточники 75 минут сдерживали натиск одного из лидеров - "Локомотива", уступив в итоге со счетом 0:1, в атаке армейцы вновь себя не показали. Пусть в концовке матча и был шанс забить у сербского новичка Мирослава Марковича, мяч в ворота не попал.
Руководство армейцев пытается усилить атаку легионерами - в понедельник за СКА был дозаявлен 28-летний болгарский форвард Венцислав Христов, который провел несколько матчей за национальную сборную, а прошлый сезон провел за "Нефтохимик" из Бургаса.
Маркович и Христов призваны заменить перешедшего после двух туров в "Анжи" Хуана Лескано. Аргентинца позвал в Махачкалу бывший тренер хабаровского СКА Александр Григорян, который покинул армейцев прошлой зимой, получив первое в карьере приглашение из премьер-лиги. Ранее из Хабаровска в Махачкалу перебрались полузащитник Адлан Кацаев, защитник Игорь Удалый и хавбек Павел Карасев, причем никому из четверки экс-хабаровчан не удалось стать игроком основного состава "Анжи".
Весной Григорян с трудом удержал "Анжи" в элите, в межсезонье команда вновь обновилась, и первые матчи подтвердили, что южанам вновь придется бороться за выживание. Пока "Анжи" сумел обыграть лишь одного из аутсайдеров - "Амкар" (1:0), а в пятницу махачкалинцы со счетом 0:1 уступили на своем поле "Ростову".
В понедельник в Хабаровске прошел сильный ливень, который затопил газон стадиона имени Ленина. Однако в течение дня дренажная система справилась с последствиями дождя. Во вторник ожидается благоприятная погода, решение о проведении матча будет принято арбитром Алексеем Матюниным из Москвы непосредственно перед его началом.
Матч начнется в 11:00 мск (18:00 по местному времени). СКА обратился к руководителям предприятий Хабаровска с просьбой отпустить на футбол сотрудников, которые хотят поддержать армейцев. СКА возвращается на домашний стадион спустя три недели - в первом туре здесь добился успеха "Зенит" (2:0).
В 17:30 пермский "Амкар" начнет матч с "Уфой". Пермяки также проиграли четыре матча без забитых мячей, и безвыигрышная серия команды Гаджи Гаджиева продолжается уже 15 матчей. Гаджиев после разгромного поражения в гостях от "Динамо" (0:3) сетовал на ошибки отдельных футболистов - "Амкар" перестал быть надежным в обороне и никак не может забить.
Уфимцы, в свою очередь, начали сезон очень уверенно, под руководством Сергея Семака команда еще не проигрывала, одержав две победы. В субботу "Уфа" обыграла одного из лидеров турнира, "Ахмат", со счетом 3:2, забив все голы в концовке.
В прошлом сезоне команды дважды сыграли со счетом 1:1, при этом общий баланс лучше у "Уфы", которая из шести матчей победила в двух при одном поражении. Очередная встреча пройдет на стадионе "Звезда", главный арбитр - Игорь Федотов из Москвы.
Пятый тур продолжится в среду, когда сыграют "Урал" - "Зенит", "Спартак" - "Арсенал", "Тосно" - ЦСКА, "Ростов" - "Динамо" и "Рубин" - "Локомотив". Завершится тур в четверг матчем между "Ахматом" и "Краснодаром".
После четырех туров лидируют "Зенит" и "Локомотив" (по 12 очков), 9 очков набрал грозненский "Ахмат".