"Реал" и "Манчестер Юнайтед" разыграют Суперкубок УЕФА

СКОПЬЕ, 8 августа. /ТАСС/. Испанский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграют во вторник в Скопье в матче за Суперкубок УЕФА. "Реал" в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл второй по значимости еврокубковый турнир - Лигу Европы.

В матче за первый трофей нового европейского сезона сойдутся самые титулованные команды Испании и Англии. В начале июня "Реал" в рекордный 12-й раз выиграл Лигу чемпионов, после пятилетнего перерыва вернув себе также звание сильнейшего клуба Испании. "Манчестер Юнайтед" был вынужден выступать в Лиге Европы, однако под руководством Жозе Моуринью манкунианцы завоевали трофей, что позволит им в новом сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Год назад "Реал" уже начинал сезон победой в матче за Суперкубок УЕФА, обыграв в норвежском Тронхейме испанскую "Севилью" со счетом 3:2. В итоге команда под руководством Зинедина Зидана провела один из лучших своих сезонов, став первым клубом, кому удалось дважды подряд победить в новейшей истории Лиги чемпионов.

9 августа 2016 года "Реал" вышел на поле против "Севильи" без своего лидера - португальского форварда Криштиану Роналду, который в итоге забил два мяча в финале Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" (4:1). Год назад Роналду восстанавливался после травмы, полученной в финале чемпионата Европы в составе сборной Португалии. Планировалось, что Роналду пропустит и предстоящую встречу в Скопье, учитывая, что ему вновь пришлось большую часть летнего отпуска играть за сборную - на сей раз на Кубке конфедераций в России.

Однако Роналду поехал с командой в Македонию и попадет в заявку на матч, хотя португалец не играл в контрольных встречах и провел лишь несколько тренировок. Роналду - настоящий профессионал, рассказал Зидан, и сумел хорошо подготовиться к сезону даже на отдыхе. В июне Роналду заявил о том, что собирается покинуть "Реал", но в итоге передумал и начинает в Мадриде девятый сезон.

Шесть трофеев "Реала"

На счету "Реала" три Суперкубка УЕФА (в 2002, 2014, 2016), а также 33 титула чемпиона Испании, 19 кубков Испании и пять побед в межконтинентальных клубных соревнованиях. В новом сезоне "королевский" клуб будет бороться за шесть трофеев, два из которых может завоевать уже в августе. 13 и 16 августа состоятся матчи за Суперкубок Испании с "Барселоной" - этим трофеем "Реал" владел девять раз. Помимо чемпионата и Кубка Испании, "Реалу" предстоят матчи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, запланированного на декабрь в ОАЭ.

Накануне старта в напряженном сезоне "Реал" пока на трансферном рынке занял выжидательную позицию. Главная цель руководства мадридцев - французский форвард "Монако" Килиан Мбаппе, за которого просят порядка €180 млн. Покинул команду португальский защитник Пепе, и вместо него из аренды отозван 20-летний Хесус Вальехо, выступавший за "Сарагосу" и немецкий "Айнтрахт". Ушли в аренду Хамес Родригес (в мюнхенскую "Баварию") и Фабиу Коэнтрау (в "Спортинг" из Лиссабона), нападающий Альваро Мората отправился в английский "Челси". Замену в "Реале" нашли лишь почти не игравшему Коэнтрау, заполучив французского защитника Тео Эрнандеса, в прошлом сезоне выступавшего за "Алавес".

"Манчестер Юнайтед" наконец возвращается в Лигу чемпионов, при этом прошлогоднее шестое место в чемпионате не устроило Жозе Моуринью и клубное руководство. В отличие от "Реала", английский клуб уже серьезно усилил состав - в общей сложности около €166 млн было потрачено на бельгийского форварда Ромелу Лукаку ("Эвертон"), сербского хавбека Неманью Матича ("Челси") и шведского защитника Виктора Линделефа ("Бенфика", Португалия). Покинули же команду из Манчестера ветераны Уэйн Руни и Златан Ибрагимович.

Португалец Жозе Моуринью в 2010-13 годах тренировал "Реал", при этом после ухода из мадридского клуба ранее с ним не встречался. С "Реалом" Моуринью выиграл чемпионат Испании, однако Лига чемпионов так ему и не покорилась - в отличие от "Порту" и итальянского "Интера", где он работал ранее. Хотя в "Реале" Моуринью имеет наивысший в карьере процент побед (более 71), этот период не считается для португальца самым удачным. Сезон-2012/13 сам Моуринью и вовсе считает худшим в своей тренерской карьере.

Суперкубок выигрывал даже "Зенит"

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе имени Филипа II в Скопье, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Джанлука Рокки из Италии. В день игры в столице Македонии ожидается около 40 градусов тепла.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разыгрывает Суперкубок с 1972 года, в нынешнем году матч пройдет в 42-й раз. По пять титулов завоевали испанская "Барселона" и итальянский "Милан", три трофея у "Реала" и английского "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" выиграл Суперкубок один раз - в 1991 году. 26 лет назад в ранге обладателя Кубка кубков команда Алекса Фергюсона на домашнем стадионе "Олд Траффорд" победила владельца Кубка чемпионов - югославскую "Црвену Звезду" (1:0) благодаря мячу шотландца Брайана Макклэйра.

В 2008 году Суперкубок УЕФА завоевал российский "Зенит", победив "Манчестер Юнайтед", который проиграл трофей также в 1999 году - итальянскому "Лацио".