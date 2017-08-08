Кенийка Кипьегон стала чемпионкой мира в беге на 1500 метров

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Кенийка Фаит Кипьегон завоевала золотую медаль в беге на 1500 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Спортсменка показала результат 4 минуты 2,59 секунды. Второе место заняла американка Дженнифер Симпсон (4.02,76). Третьей стала Кастер Семеня из ЮАР (4.02,90).

Кипьегон является олимпийской чемпионкой 2016 года.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, пять серебряных, две бронзовые награды). Второй идет команда Кении (2-1-2), третьей - сборная Эфиопии (1-2-0).

Чемпионат мира завершится 13 августа.