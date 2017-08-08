Шубенков надеется, что у него будет шанс взять реванш у нового чемпиона мира Маклеода

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами, надеется, что у него будет шанс взять реванш у нового чемпиона мира Омара Маклеода из Ямайки. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник Шубенков занял второе место. На нынешнем турнире медаль Шубенкова, победившего в этой дисциплине также на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стала первой для российских легкоатлетов, выступающих на соревнованиях под нейтральным флагом. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Маклеод, третье место занял венгр Балаш Бажи.

"Все получилось не как обычно, всю первую часть дистанции я лидировал, - сказал Шубенков. - Не пойму, что потом случилось, но обычно я медленней стартую, а потом нагоняю, а тут получилось все наоборот - оторвался на старте, а потом Омар [Маклеод] догнал. Время не совсем мое, хотя соревнования выдались тяжелыми, два дня длились забеги, но теперь все закончилось, и, как я считаю, на мажорной ноте. Я на позитиве, но разочарование, не скрою, присутствует, мне, конечно, хотелось бы золота".

"Хотелось защитить титул, но это четвертый чемпионат мира, на трех последних я выигрывал медали, у меня полный набор - бронза, золото, серебро. Но, конечно, два золота было бы лучше, я надеюсь, что шанс отыграться у меня будет. Мне Маклеода надо все-таки "порвать" хотя бы разок. Сегодня я "рубился" с ним как мог, но пока ничего не могу сделать", - добавил спортсмен.

"Я не ощущал психологического давления от того, что вся страна ждала от меня медали. Я перед стартом "закрываюсь" от всего. Но теперь буду болеть за наших, надеюсь на них", - сказал Шубенков.

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).