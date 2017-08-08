Первая нейтральная: барьерист Шубенков завоевал серебро чемпионата мира в Лондоне

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебро чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами, вошел в историю легкой атлетики как первый спортсмен, который выиграл медаль мирового первенства не для своей страны, а для себя. Однако при общении с журналистами по окончании забега он не оставил сомнений, что поздним вечером понедельника старался порадовать всю Россию.

Шубенков показал результат 13,14 секунды. Победителем стал олимпийский чемпион 2016 года Омар Маклеод из Ямайки (13,04). Третье место занял венгр Балаш Бажи (13,28). На текущем турнире Шубенков, победивший в этой дисциплине на чемпионате мира 2015 года в Пекине, стал первым медалистом среди российских легкоатлетов, приехавших в Лондон в статусе нейтральных спортсменов.

"Хотелось защитить титул, но это четвертый чемпионат мира, на трех последних я выигрывал медали, у меня полный набор - бронза, золото, серебро, - сказал Шубенков журналистам. - Но, конечно, два золота было бы лучше, я надеюсь, что шанс отыграться у меня будет. Мне Маклеода надо все-таки "порвать" хотя бы разок. Сегодня я "рубился" с ним как мог, но пока ничего не могу сделать".

Тренер Шубенкова Сергей Клевцов выразил удовлетворение выступлением подопечного. "Все-таки два года, в течение которых он был отстранен от международных соревнований, не могли не отразиться на результате. С учетом всего этого, в принципе, серебро является хорошим результатом, но мне все равно обидно. Хотя я понимаю, что, судя по количеству поздравительных сообщений на моем телефоне, это все-таки успех, поэтому нечего бога гневить", - считает тренер.

Клевцов рассказал журналистам, что при подготовке Шубенкова к чемпионату мира не стал отходить от традиционной методики. "Возможно, чуть раньше, чем требовалось, перестали тренироваться - за неделю до старта я запретил надевать шиповки, - предположил тренер. - Но мы то же самое делали и перед прошлым чемпионатом мира, и сейчас считаю, что сделал правильно. Тот же Андре де Грасс (канадский спринтер - прим. ТАСС), который мог стать чемпионом мира, здесь получил травму, а если выбирать между серебряной медалью и травмой, то я, конечно, предпочту серебряную медаль".

Нейтральная медаль Шубенкова очень нужна российской легкой атлетике

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что серебро Шубенкова очень важно для российской легкой атлетики. "Это первая наша награда на чемпионате мира в Лондоне, - сказал Борзаковский ТАСС. - Она важна и для тех ребят, которым только предстоит выйти на старт. Так получилось, что Шубенков завоевал серебро, хотя способен был бороться золото, но условия, в которых он готовился и соревновался, позволили показать только второй результат. Уверен, что он будет способен бороться за золото и на следующем мировом первенстве".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков также считает медаль Шубенкова чрезвычайно ценной. "Блестяще, после такого перерыва он смог выиграть медаль, боролся за победу. Это первая награда, она очень важна. Это психологически важно для всей нашей команды", - сказал ТАСС Жуков.

В активе 26-летнего Шубенкова есть также бронзовая награда чемпионата мира 2013 года в Москве и две золотые медали первенств Европы (2012, 2014). Он является рекордсменом России (12,98). Из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Шубенков не смог принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 11 апреля 2017 года россиянин получил от IAAF разрешение на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Жуков выразил надежду, что медаль Шубенкова не станет последней для российских спортсменов на чемпионате мира. "У нас еще есть все шансы на медали, например, в прыжках в высоту у женщин", - заметил он.

Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене приступит к защите своего титула 10 августа. Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.