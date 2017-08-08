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Медведев проиграл Маннарино в первом круге турнира ATP в Монреале

Спорт
8 августа, 4:03 UTC+3 ТАСС

21-летний россиянин уступил французу в двух сетах

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Даниил Медведев

Даниил Медведев

© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 8 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл французу Адриану Маннарино в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд - $5,3 млн).

21-летний россиянин проиграл со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Во втором круге Маннарино встретится с канадцем Милошем Раоничем, "посеянным" на турнире под шестым номером.

Также в соревнованиях принимают участие Михаил Южный и Карен Хачанов, они свои матчи первого круга проведут позднее во вторник. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше из-за травмы.

Турнир в Монреале завершится 14 августа.

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