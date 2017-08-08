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Хачанов и Тим вышли во второй круг турнира ATP в Монреале в парном разряде

Спорт
8 августа, 6:40 UTC+3 ТАСС

Они обыграли американцев Джека Сока и Николаса Монро

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ТАСС, 8 августа. Россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим обыграли американцев Джека Сока и Николаса Монро в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 10:4.

Во втором круге российско-австрийский дуэт встретится с Роханом Бопанной (Индия) и Иваном Додигом (Хорватия).

Хачанов также принимает участие в турнире в одиночном разряде. Свой матч против испанца Пабло Карреньо Бусты он проведет позднее во вторник, ориентировочное начало встречи - 21:00 мск.

Турнир в Монреале завершится 14 августа.

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